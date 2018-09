Actualidade

A Proteção Civil dos Açores emitiu hoje de manhã um comunicado a aconselhar a população a tomar medidas de autoproteção tendo em conta o agravamento do estado do tempo no arquipélago, devido à tempestade tropical "Helene".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) desaconselha, nas horas abrangidas pelos avisos meteorológicos, a circulação automóvel sem necessidade, pela possibilidade se se formarem lençóis de água devido às previsões de chuva forte.

Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros, alerta a Proteção Civil, que pede ainda à população que consolide telhados, portas e janelas e guarde os objetos soltos do jardim, já que podem ser projetados pelo vento forte.