Taça Davis

O tenista português Pedro Sousa perdeu hoje no segundo encontro de singulares de Portugal da primeira eliminatória do 'play off' do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, permitindo a igualdade à Ucrânia.

No piso rápido do Campa Tennis Club, em Bucha, na Ucrânia, o número dois português (144.º ATP), perdeu com o número um ucraniano, Sergiy Stakhovsky (142.º), em dois 'sets', por 6-3 e 6-2, em pouco mais de uma hora de jogo.

Antes, João Sousa (49.º) tinha colocado Portugal em vantagem na eliminatória, agora igualada, ao vencer Illya Marchenko, antigo top-50 e atual 337.º ATP, por 4-6, 6-2 e 6-3.