Actualidade

Moçambique é o nono país com menor índice de desenvolvimento humano (IDH) do mundo (0,437 valores), ocupando a 180.ª posição entre 189 países, informa um relatório global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

No documento apresentado hoje em Nova Iorque pelo PNUD, com dados relativos ao ano de 2017, todos os números anteriores foram atualizados e recalculados segundo novas metodologias, tendo atribuído ao país, para 2016, um valor de 0,435, que é significativamente maior do que o IDH de 0,418 que tinha sido divulgado no ano passado.

Ainda assim, apesar de Moçambique melhorar no IDH absoluto, é atirado para 180º lugar da tabela, encontrando-se entre os 38 países classificados na categoria de "baixo desenvolvimento".