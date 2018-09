Actualidade

A Guiné Equatorial desceu no relatório global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) divulgado hoje, ocupando a 141.ª posição entre 189 países, com um índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,591.

No relatório apresentado em Nova Iorque, com dados relativos ao ano de 2017, todos os números anteriores foram atualizados e recalculados segundo novas metodologias, tendo reposicionado a Guiné Equatorial em 139.º lugar no ano de 2016, corrigindo o lugar 135 que tinha sido atribuído.

Assim, a diferença efetiva de 2016 para 2017 é de dois lugares abaixo na tabela, nas últimas posições da categoria de "desenvolvimento médio".