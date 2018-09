Actualidade

O NOVAFRICA recebeu uma bolsa de um milhão de euros para ajudar 8.000 jovens potenciais migrantes da Gâmbia a encontrar alternativas à migração e a melhorar as suas qualificações, disse à Lusa a diretora do centro.

A bolsa, atribuída pela Comissão Europeia, vai permitir "trabalhar com 8.000 jovens para lhes dar informação sobre alternativas à emigração ilegal para a Europa" e "formação profissional", disse a diretora científica do NOVAFRICA, Cátia Batista.

N entanto, as objetivos do projeto podem estar comprometidos, já que este financiamento corre o risco de ser cortado para metade, devido à fiscalidade, teme a investigadora deste centro da Nova School of Business and Economics (NovaSBE), a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.