Ébola

O número de mortos causados pelo surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) subiu para 92, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que apontou para 137 casos de contágio no país.

A confirmação da primeira morte por Ébola numa grande cidade (Butembo, no nordeste do país), na semana passada, alarmou as autoridades, que relataram à OMS três mortes e seis casos de contágio naquele núcleo urbano.

A Unicef anunciou a abertura de um centro de atendimento especializado no Ébola em Butembo, com um milhão de habitantes e grande atividade comercial, algo que pode catalisar a propagação do vírus.