O Governo português considera "do maior interesse" a nova "Aliança África-Europa" proposta esta semana pela Comissão Europeia e está pronto a dar o seu contributo, afirmou hoje em Bruxelas a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

Em declarações à Lusa no final de uma reunião informal de ministros do Desenvolvimento da União Europeia (UE), que teve entre os pontos em agenda a nova "Aliança África-Europa para investimentos e empregos sustentáveis", anunciada na passada quarta-feira pelo presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, Teresa Ribeiro congratulou-se por este novo sinal de que "definitivamente África está nas prioridades" da agenda europeia, tal como há muito está no centro da agenda externa portuguesa.

"Obviamente, isso para Portugal é do maior interesse. África é a nossa aposta, é uma centralidade absoluta na nossa política externa e, portanto, esta aliança agora anunciada reveste-se da maior importância", comentou.