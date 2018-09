Actualidade

O Presidente moçambicano mostrou-se hoje satisfeito com a resposta do papa Francisco a um convite feito por Moçambique para uma visita ao país do líder da igreja católica.

"Felizmente tivemos resposta favorável", anunciou Filipe Nyusi, num discurso à comunidade moçambicana na capital italiana, transmitido pela televisão moçambicana.

No encontro após ter-se reunido com o papa, Nyusi explicou que o convite foi feito enquanto oferecia um quadro com uma pintura.