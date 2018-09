Actualidade

O FC Porto instruiu hoje o seu departamento de jurídico para proceder judicialmente contra Varandas Fernandes, mas o Benfica considera que "será uma excelente oportunidade para o rival esclarecer como cometeu o crime de divulgação de correspondência privada".

O FC Porto recorre a exemplos de declarações do vice-presidente do Benfica, que classifica de "mentirosas e difamatórias".

"Alguém acredita que um hacker conhecido por vender informações ia oferecer informação a troco de nada? e "Acreditamos que a justiça, obviamente, conseguirá provar a forma e as contrapartidas financeiras que estiveram por trás do modo como o FC Porto obteve informação roubada ao Benfica", ilustra o FC Porto em relação às palavras do dirigente 'encarnado'.