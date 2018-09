Actualidade

A Câmara de Vila Nova de Gaia quer acolher residências universitárias, num projeto em parceria com a Universidade do Porto (UP), tendo identificado dois terrenos para servir diferentes polos, indicou hoje à Lusa o autarca local.

"A eventual parceria com a UP é para nós virtuosa porque traz a Gaia um tipo de jovens qualificados, uma movida e conteúdos culturais que vão muito além da lógica de residência", disse o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

De acordo com o autarca, estão identificados e foram apresentados à reitoria da UP dois terrenos, sendo o da Estrada Nacional 222, a cinco minutos do metro e da Linha Amarela que dá acesso ao polo da Asprela, junto ao Hospital São João, o que conta com o processo mais avançado.