Actualidade

Mário Patrão, motociclista português da KTM, terminou hoje no segundo lugar o Rali Panafrica, prova de todo-o-terreno que se disputou em Marrocos, na região de Erfoud, nos últimos cinco dias.

O 'motard' luso só perdeu para o francês Michael Metge, que liderou praticamente desde o início do rali, confirmando assim uma boa época, em que já tem uma vitória no Maroc Desert Challenge, o título de vice-campeão do mundo de Bajas e a liderança da classe TT3 a nível nacional.

No final da derradeira etapa, Mário Patrão estava satisfeito com o resultado conseguido.