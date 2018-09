Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou hoje que nenhum cidadão português sofreu prejuízos na passagem do furacão Florence, que está a atingir os Estados Unidos, e que o Governo está a acompanhar o alerta de "super tufão" em Macau.

"O nosso gabinete consular está a acompanhar, mas para já, de acordo com as informações que temos, não há cidadãos portugueses que tenham sido objeto de quaisquer prejuízos causados por este tufão", disse José Luís Carneiro, à margem iniciativa "Diálogos com as Comunidades: Leis eleitorais + Participação", na Embaixada de Portugal em Bruxelas.

O Secretário de Estado explicou que nos Estados Unidos, "nomeadamente na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, e Geórgia", há um conjunto de cidadãos portugueses que estão "organizados no sentido de se auxiliarem e de mutuamente se protegerem, nomeadamente na permuta de informações".