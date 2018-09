Actualidade

Sebastien Mattei e Pierre Molinelli, oriundos da ilha de Córsega, França, considerados "extremamente perigosos" pelas autoridades portuguesas, começam a ser julgados na segunda-feira, em Guimarães, acusados de roubo à mão armada de um banco e sequestro, entre outros crimes.

O início do julgamento está marcado para as 09:30, com continuação à tarde, prosseguindo na terça-feira, também durante todo o dia, segundo o despacho da presidente do coletivo de juízes, Paula Cristina Carvalho e Sá, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

O Tribunal de Guimarães solicitou reforço policial "em virtude de serem dois arguidos estrangeiros provenientes de cadeias de alta segurança e com nível de perigosidade alto", refere um outro despacho judicial deste tribunal.