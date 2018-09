Actualidade

O tufão Mangkhut, o mais forte da temporada, tocou hoje de manhã o norte das Filipinas, afetado por ventos de até 205 quilómetros por hora e chuvas fortes, anunciaram os serviços de meteorologia do país.

O super-tufão - que deverá chegar a Macau nas próximas horas - atingiu a costa filipina pela 01:40 (18:40 de Lisboa), segundo o serviço de meteorologia PAGASA.

Pouco antes da chegada do Mangkhut, de categoria 5, a máxima, o Centro Nacional de Gestão de Desastres (NDRRMC) elevou o nível de alerta em todas as regiões do norte do país, onde o embate do tufão será mais violento.