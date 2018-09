Actualidade

O presidente do Conselho Regional do Norte, Miguel Alves, disse hoje que a região continua a ser das mais pobres do país e até da Europa e que "não basta fazer o mesmo com mais força, é preciso fazer diferente".

"A região Norte, com toda força que tem, com toda a pujança económica, com a vontade das suas gentes e dos seus autarcas, continua a ser, décadas depois de receber fundos comunitários, uma das regiões mais pobres do país e da Europa", afirmou.

O responsável que falava à Lusa no final do debate sobre a participação da Região Norte no Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, que decorreu hoje na Comissão de Coordenação Regional do Norte (CCDR-N) e que contou a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, defendeu que "não basta fazer o mesmo com mais força. É preciso fazer diferente, porque os recursos são escassos".