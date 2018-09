Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que os efeitos do "Helene" se façam sentir a partir da madrugada de hoje no Grupo Ocidental dos Açores, com rajadas de vento até 150 quilómetros por hora.

A partir das 06:00 (hora nos Açores), preveem-se períodos de "chuva muito forte" no Grupo Ocidental e uma agitação marítima de "altura significativa", que pode atingir entre os oito e os 12 metros de altura, referiu o IPMA no último comunicado enviado às redações.

A partir dessa hora, o vento, de sudoeste, pode atingir até 100 quilómetros por hora, com rajadas até 150 quilómetros por hora.