Actualidade

As autoridades de Macau emitiram hoje o sinal 1 de tempestade tropical devido à aproximação do super tufão Mangkhut, que entrou em terra durante a madrugada no nordeste das Filipinas.

Pelas 11:00 (04:00 em Lisboa), a tempestade tropical encontrava-se a cerca de 790 quilómetros a sudeste de Macau, encaminhando-se para a costa oeste da província de Guangdong, no sul da China, indicaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

De acordo com o serviço de meteorologia PAGASA, o super tufão Mangkhut, o mais forte da temporada, enfraqueceu ligeiramente ao entrar em terra nas Filipinas, movendo-se agora para o mar do sul da China "com ventos de 185 quilómetros por hora".