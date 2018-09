Actualidade

O tufão Mangkhut, o mais violento do ano, provocou a morte a pelo menos duas mulheres hoje nas Filipinas, onde atingiu o norte com fortes ventos e chuvas torrenciais, e uma outra em Taiwan, que foi varrida pelo mar revolto, foi anunciado.

Duas mulheres foram encontradas, segundo a polícia, enterradas depois de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas devido à passagem do tufão, que tocou terra a meio da noite nas Filipinas. A passagem do tufão causou quedas de árvores, telhados arrancados e cortes de energia em Luzon, a principal ilha do arquipélago filipino.

A zona atingida pela passagem do tufão tem uma população de cerca de 10 milhões de pessoas que vivem em habitações improvisadas.