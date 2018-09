Actualidade

O presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, vai informar a vereação DE que não pretende aderir à descentralização antes de 2020 para "estudar o dossier com tempo e sem precipitações".

Em declarações à agência Lusa a propósito da reunião de câmara de segunda-feira, Eduardo Vítor Rodrigues disse que "embora esta semana tenham sido aprovados os primeiros diplomas setoriais, falta conhecer o conteúdo dos restantes" e apontou que as datas para análise obrigam a "um contrarrelógio" que tem "riscos".

"Em 2019 vamos analisar tudo e montar os procedimentos para verificar se em 2020 temos condições. Temos de fazer com tempo e sem precipitações. Foram quatro anos a lutar para colocar as contas no verde, não posso agora aventurar-me e correr o risco de ficar com pesos financeiros que não sei neste momento calcular", disse Eduardo Vítor Rodrigues.