Actualidade

O presidente do PS e presidente honorário do PS/Açores, Carlos César, valorizou hoje o que diz ser a "interlocução de confiança" que existe entre a região autónoma e o Governo da República, liderado por António Costa.

"Os Açores encontram hoje no Governo da República do PS uma interlocução de confiança e uma mão amiga. Os tempos de hoje, felizmente, são bem diferentes de outros que já atravessámos. No período da ditadura ou, por exemplo, do cavaquismo depois do 25 de Abril", vincou Carlos César.

O socialista falava no XVII congresso do PS/Açores, que decorre até domingo na Praia da Vitória, na ilha Terceira.