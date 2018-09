Taça Davis

O tenista João Sousa não conseguiu evitar a derrota frente a Sergiy Stakhovsky, no terceiro encontro de singulares, e a Ucrânia garantiu hoje, frente a Portugal, a permanência no Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis.

O número um nacional e 49.º do 'ranking' ATP, após ceder o primeiro 'set', ainda conseguiu levar o encontro até ao terceiro parcial, mas não foi capaz de levar a melhor diante do ucraniano, número 142 da hierarquia mundial, e perdeu pelos parciais de 2-6, 6-4 e 4-6, no Campa Tennis Club, nos arredores de Kiev.

Após o desaire de João Sousa, Portugal, que precisava de somar dois pontos hoje, perdeu a oportunidade de garantir já a manutenção no Grupo I, sendo agora obrigado a disputar novo 'play off' com a África do Sul, em outubro, para não descer de Divisão.