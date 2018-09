Actualidade

O tufão Mangkhut causou hoje a morte a pelo menos 12 pessoas no norte das Filipinas, na maioria em sequência de desabamentos de casas e deslizamentos de terras, pela força do vento e da chuva, segundo fonte oficial.

O conselheiro presidencial Francis Tolentino referiu que, entre os mortos, estão um bebé e uma criança, ambos na província de Nueva Vizcaya, uma de várias que hoje se encontram na mira do tufão mais violento do ano, com ventos que chegaram a atingir os 330 quilómetros por hora.

De acordo com a mesma fonte, pelo menos duas pessoas estão dadas como desaparecidas e é previsível que o número de mortos venha a subir quando outros casos de confirmarem.