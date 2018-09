Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras oito continuam desaparecidas após o naufrágio de um ferry numa zona central da costa da Indonésia, na sequência de um incêndio a bordo, anunciaram hoje as autoridades locais.

A embarcação transportava cerca de 150 passageiros, quando o incêndio começou, na sexta-feira, ao largo da zona costeira da província de Sulawesi, no centro da Indonésia.

As operações de busca e salvamento prosseguem para tentar encontrar os desaparecidos, de acordo com informação prestada à France Presse por um porta-voz do Ministério dos Transportes da Indonésia.