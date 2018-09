Actualidade

Fayetteville, Carolina do Norte, 15 set - Três pessoas morreram na Carolina do Norte e uma na Carolina do Sul, elevando para nove o número de vítimas mortais à passagem da tempestade tropical Florence, nos Estados Unidos da América, informaram hoje as autoridades.

A primeira morte registada na Carolina do Sul foi a de uma mulher de 61 anos cujo carro embateu numa árvore derrubada pelo vento, segundo o porta-voz do departamento de coordenação de emergências daquele Estado, Antonio Diggs.

Outras três pessoas morreram no condado de Duplin, Carolina do Norte, devido a inundações e lençóis de água nas estradas, o que levou as autoridades a decretarem o recolher obrigatório entre as 19:00 horas locais (23:00 horas GMT) e as 07:00 horas (11:00 GMT).