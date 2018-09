Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau anunciaram hoje que o sinal 9 de tempestade tropical vai ser içado entre as 08:00 locais (01:00 em Lisboa) e as 10:00 (03:00) de domingo.

Às 06:00 (23:00 de sábado em Lisboa), o super tufão Mangkhut, que causou 12 mortos na passagem pelas Filipinas e um em Taiwan, estava a cerca de 350 quilómetros a sudeste de Macau, e continuava a aproximar-se do território, indicaram aqueles serviços.

No sábado à noite, o chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocou-se ao Centro de Operações da Protecção Civil para coordenar os trabalhos após a emissão, às 21:00 locais, do alerta vermelho de "storm surge" (maré de tempestade) e ativação do plano de evacuação das zonas baixas da cidade.