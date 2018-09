LC

O FC Porto, 'líder' de um nivelado Grupo C, e o Benfica, apesar da presença do Bayern Munique no Grupo E, partem para a Liga dos Campeões em futebol com o objetivo de atingirem os oitavos de final.

Na 23.ª presença, recorde que repartem com os 'colossos' Real Madrid e FC Barcelona, os 'dragões, que tiveram entrada direta como campeões nacionais, são candidatos mesmo ao primeiro lugar, face a Lokomotiv Moscovo, Schalke 04 e Galatasaray.

Por seu lado, o Benfica, que teve de ultrapassar Fenerbahçe e PAOK para selar a 14.ª participação e nona consecutiva, máximo histórico entre equipas lusas, tem no Bayern um 'monstro intransponível', mas pode pensar em superar Ajax e AEK Atenas.