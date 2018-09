Actualidade

As autoridades de Macau baixaram hoje de 10 para 8 o alerta de tempestade tropical, enquanto o tufão Mangkhut se afasta gradualmente do território, e preveem a redução da intensidade do vento nas próximas horas.

O sinal 10, o máximo na escala de alerta, esteve em vigor durante nove horas. Durante esse período foram registados pelo menos 13 feridos.

A Lusa contactou o consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, que referiu não haver registo de vítimas entre a comunidade portuguesa. A tempestade tropical, classificada já como a maior do ano, causou pelo menos 49 mortos nas Filipinas e um em Taiwan.