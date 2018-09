Actualidade

A ministra das Finanças nigeriana demitiu-se devido a acusações de que o certificado que a isenta do serviço militar obrigatório é falso, informou hoje a Presidência da República da Nigéria, a maior economia africana.

"Hoje, tomei conhecimento das conclusões de uma investigação sobre as acusações feitas por um órgão de comunicação social online [o nigeriano 'Premium Times'], segundo as quais o certificado de isenção do cumprimento do serviço militar obrigatório, que apresentei, não era genuíno", explicou Kemi Adeosun.

Segundo uma nota da Presidência da República, Adeosun acrescenta: "Acredito que em linha com o foco deste Governo na integridade, tenho de tomar a atitude honrosa e demitir-me".