Actualidade

O presidente do Governo dos Açores e líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, anunciou hoje um "primeiro impulso" para um processo de descentralização de competências na região "em benefício dos açorianos e das açorianas".

"O reforço da colaboração e a criação de sinergias" com autarquias e juntas "vai resultar em benefício das açorianas e dos açorianos", afirmou Vasco Cordeiro, falando na sessão de encerramento do XVII congresso do PS/Açores, que hoje termina na Praia da Vitória, na ilha Terceira.

O governante e líder dos socialistas açorianos indicou a manutenção da rede viária regional, "incluindo caminhos agrícolas", a "gestão e operacionalização" de medidas de ação social e escolar e matérias referentes ao ambiente como áreas possíveis de ser incorporadas num processo de "descentralização de competências" do Governo Regional para os municípios e freguesias.