Actualidade

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 e reforçou a liderança do campeonato do mundo, após 15 provas.

O campeão do mundo em 2008, 2014, 2015 e 2017, que partiu da 'pole position', cumpriu as 61 voltas ao circuito de Marina Bay em 1:51.11,611 horas, à frente de Max Verstappen (Red Bull), e do vice-líder do Mundial, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que foi terceiro.

Com este triunfo, o seu 69.º em Grande Prémios, Hamilton passou a somar 281 pontos na liderança do campeonato do mundo, agora com mais 40 do que Vettel (241), quando faltam disputar seis corridas para o final.