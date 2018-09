Actualidade

As autoridades de Macau cancelaram às 23:00 de hoje (16:00 em Lisboa) os alertas de "storm surge" (maré de tempestade) e atualizaram o balanço provisório de 15 para 17 feridos, um deles em estado grave, devido ao tufão Mangkhut.

A tempestade tropical, classificada já como a maior do ano, causou pelo menos 64 mortos e 33 feridos nas Filipinas, onde outras 45 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço da polícia local. Pelo menos outra pessoa morreu em Taiwan e outras duas perderam a vida na província de Guangdon, no sul da China, segundo um canal de televisão local.

O tufão, que está a afastar-se gradualmente de Macau e que se encontra ao final da noite a mais de 320 quilómetros do território, continua a obrigar as autoridades a manterem em vigor o sinal 8 de tempestade tropical, o terceiro alerta mais elevado.