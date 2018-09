Venezuela

Um luso-venezuelano, filho de um comerciante português, foi sequestrado e assassinado por desconhecidos no Estado venezuelano de Vargas, a norte de Caracas, disseram hoje à agência Lusa fontes próximas da família.

Segundo as mesmas fontes, Moisé Fernandes Gomes, de 36 anos, foi sequestrado na noite de terça-feira, nas proximidades do supermercado propriedade do pai, situado na avenida Atlântida de Cátia La Mar, Estado de Vargas.

Na quarta-feira de manhã, os sequestradores entraram em contacto com a família, informando tratar-se de um sequestro e exigindo o pagamento de um resgate.