Actualidade

Quatro pessoas morreram na província de Guangdong, sul da China, devido à queda de árvores e materiais de construção, causada pelo tufão Mangkhut, que, entretanto, se converteu numa tempestade tropical, informou hoje a imprensa estatal.

O sul da China continental continua hoje a ser atingido por chuva e ventos fortes, com o Mangkhut a atravessar a região autónoma de Guangxi, em direção à província de Yunnan, no sudoeste do país.

Em Guangdong, província que faz fronteira com Macau e Hong Kong, 2,4 milhões de pessoas foram retiradas e os voos cancelados, devido à passagem do tufão. As ligações por 'ferry' entre Guangdong e a província de Hainan foram também interrompidas.