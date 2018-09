Actualidade

O Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, considerou que as relações entre Havana e Washington registaram um "recuo" com a chegada do homólogo norte-americano, Donald Trump, à Casa Branca.

"Queremos diálogo mas tem de ser entre iguais e que nos respeite, e que a nossa independência e soberania não sejam condicionadas porque não aceitamos imposições e não estamos dispostos a fazer concessões", disse o chefe de Estado cubano em entrevista à estação de televisão Telesur, transmitida hoje.

Os Estados Unidos e Cuba restabeleceram relações diplomáticas durante o mandato Presidente Barack Obama após quase meio século de crise entre os dois países.