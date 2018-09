Actualidade

A taxa de vagas de emprego no segundo trimestre fixou-se nos 2,1% na zona euro e nos 2,2% na União Europeia (UE), com Portugal a apresentar a segunda mais fraca (0,9%), segundo o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de vagas de emprego subiu para os 2,1% entre abril e junho, face à de 1,9% registada no mesmo período de 2017, mas mantendo-se estável na comparação com o primeiro trimestre.

Na UE, os 2,2% registados entre abril e junho representam um avanço na comparação com os 2,0% de vagas de emprego no período homólogo, não variando face aos primeiros três meses do ano.