Actualidade

A taxa de ocupação na hotelaria portuguesa recuou 2,3 pontos percentuais em julho face ao mês homólogo, para 80%, mas o preço médio por quarto ocupado aumentou 11%, para 117 euros, divulgou hoje a associação setorial.

Segundo o indicador mensal 'Tourism Monitors' da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em julho, o Algarve foi o destino que registou uma melhor performance no preço médio por quarto ocupado (ARR), com 162 euros, seguido do Estoril (131 euros) e de Lisboa (125 euros).

No mês em análise, o preço médio por quarto disponível (RevPAR) cresceu também a dois dígitos, 12%, para os 94 euros, destacando-se, em termos relativos, o crescimento de 31% em Coimbra, de 23% do Alentejo e de 19% em Lisboa.