Actualidade

O realizador brasileiro Walter Salles e o britânico Mike Leigh vão marcar presença no Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), que decorre em novembro e no qual o português João Botelho será homenageado com uma retrospetiva, foi hoje anunciado.

A programação da 12.ª edição do festival, que decorre de 16 a 25 de novembro em vários espaços de Lisboa e de Sintra, foi hoje apresentada numa conferência de imprensa no Palácio Nacional de Queluz, em Queluz, concelho de Sintra.

Walter Salles, que faz parte do júri desta edição do festival, irá apresentar uma sessão especial que assinala o 20.º aniversário do filme "Central do Brasil", com o qual venceu o Urso de Ouro do Festival de Berlim, em 1998.