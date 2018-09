Actualidade

Uma exposição com obras de 54 artistas dos Países de Língua Portuguesa, selecionadas das coleções de arte em Portugal, vai ser inaugurada na terça-feira, na União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), em Lisboa.

A exposição, intitulada "Frente. Verso. Inverso - Arte Contemporânea dos Países de Língua Portuguesa nas Coleções em Portugal", tem curadoria de Adelaide Ginga, conservadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

Com inauguração prevista para as 18:30, a exposição será a primeira "em que, no mesmo espaço, se apresentam obras de invulgar valia de museus e colecionadores portugueses", segundo a organização.