Ano letivo

Três escolas de Évora não iniciaram hoje as aulas, devido à falta de funcionários, na sequência da revogação do contrato que delegava as competências no município, mas o Governo assegurou o regular começo do ano letivo.

As escolas Conde de Vilalva e André de Resende não têm quaisquer atividades letivas, enquanto a Escola Manuel Ferreira Patrício tem a funcionar apenas o ensino pré-escolar e o 1.º Ciclo, segundo uma ronda feita pela agência Lusa.

Em comunicado enviado à Lusa, o Ministério da Educação (ME) indicou que os funcionários das escolas de Évora vão regressar à sua gestão, caso se concretize a revogação do contrato, ficando "assegurada a continuidade do trabalho realizado nestas escolas, bem como o regular início do ano letivo".