Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) apresentou hoje as novas notas de 100 e 200 euros da série Europa que entram em circulação em 28 de maio de 2019.

Como o BCE decidiu deixar de fazer notas de 500 euros a partir de finais deste ano e já não as inclui na série Europa, as novas notas de 100 e 200 euros são as últimas desta série.

As notas de cinco, 10, 20 e 50 euros desta série começaram a circular em 2013, 2014, 2015 e 2017, respetivamente. A nota de 50 euros foi introduzida no dia 04 de abril de 2017.