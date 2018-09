Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou hoje o ministro da Educação pelo esforço que está a ser realizado em todo o país, sobretudo no interior, para melhorar as instalações escolares.

"Eu sou testemunha de como o senhor ministro da Educação tem corrido o país, sobretudo o país interior e aqueles que têm menos condições do que os outros para encontrar formas de melhorar as condições de ensino e de educação no nosso país", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado discursava na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária de Celorico de Basto, no interior do distrito de Braga, concelho onde tem raízes familiares e onde chegou a ser presidente da assembleia municipal.