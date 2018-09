Actualidade

O Presidente da República disse hoje que a visita do primeiro-ministro português a Angola é uma "ocasião única" para um entendimento entre os dois países.

"Acho que esta é uma ocasião única. Não é por acaso que o primeiro-ministro está lá [Angola] agora e daqui a dois meses estará cá o Presidente de Angola", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas.

Falando em Celorico de Basto, distrito de Braga, à margem da inauguração da remodelação da escola secundária daquele concelho do distrito de Braga, o Presidente sublinhou que a deslocação de António Costa a Luanda "quer dizer que há uma vontade muito grande de estabelecer um entendimento, uma parceria estratégica, essencial para a posição portuguesa no mundo e essencial para a posição angolana no mundo".