O número de feridos em Macau subiu de 17 para 40 em resultado do tufão severo Mangkhut que atingiu este fim de semana o território, anunciaram hoje em comunicado as autoridades.

O Centro Hospitalar Conde de São Januário, o Hospital Kiang Wu e os centros de saúde receberam um total de 40 feridos, 28 de sexo masculino e 12 de sexo feminino.

As vítimas do tufão têm idades compreendidas entre os dois e os 87 anos. Entre os feridos, 32 são residentes locais, sete do interior da China e um, uma mulher de 31 anos, é natural da Indonésia.