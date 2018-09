Actualidade

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho manifestou disponibilidade para "obter consensos" com a atual direção do clube lisboeta, mas sem abdicar de "nenhum processo, até ver reposta a sua dignidade profissional e honra" como cidadão e sócio.

Em comunicado e nota explicativa enviadas à Agência Lusa, Bruno de Carvalho, o primeiro presidente do Sporting a ser destituído em 112 anos, e Alexandre Godinho, vice-presidente da anterior direção, reafirmaram que "não deixarão de lutar até às últimas consequências".

"Os antigos dirigentes do C.D. [Conselho Diretivo], mostram-se disponíveis para, com a dignidade reposta, obter os necessários consensos em prol dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e da união de todos os sócios", indica a nota explicativa.