O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou hoje o estado de emergência na Carolina do Sul, devido à destruição causada pela tempestade tropical Florence, que fez 23 mortos desde que tocou terra na sexta-feira, no sudeste do país.

A declaração do estado de emergência, feita hoje cedo pela Casa Branca, autoriza o Departamento de Segurança Nacional (DHS) e a Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA) a coordenar todos os esforços de socorro em casos de desastre e encaminhar fundos federais para enfrentar a tragédia.

A assistência económica da Administração, que será colocada à disposição de diversas instituições governamentais e civis, servirá para impor "medidas de proteção de emergência" na Carolina do Sul que, juntamente com a Carolina do Norte, estão a ser os estados mais afetados pela passagem da tempestade.