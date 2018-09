Actualidade

(CORREÇÃO NO 1.º E 2.º PARÁGRAFOS) Porto, 17 set (Lusa) - O CEO do serviço de subscrição de cinema MoviePass, Mitch Lowe, disse hoje, no Porto, que pode trazer o serviço para Portugal, numa altura de queda generalizada de espectadores, nas salas de cinema. (CORREÇÃO DO NOME DO CEO DO SERVIÇO MOVIEPASS, DE MITCH LOW PARA MITCH LOWE).

Mitch Lowe, que foi um dos fundadores da Netflix e agora lidera a empresa de subscrições, adiantou, à margem da conferência Vertex, organizada pela Porto Business School, que o objetivo deste serviço, que para já funciona apenas nos EUA, é fazer face às necessidades de "quem gosta de cinema" e que tem assim mais opções para escolher os filmes que pretende, por dez dólares por mês.

O MoviePass, serviço de subscrição de bilhetes de cinema, tem estado nas notícias, nem sempre "pelas melhores razões", admitiu, em declarações à Lusa, referindo-se ao facto de o serviço ter ficado sem dinheiro (e sem bilhetes) repentinamente, numa questão que já foi resolvida.