O Benfica anunciou hoje ter celebrado "um acordo para a cessação do contrato de trabalho" do assessor jurídico Paulo Gonçalves, arguido no caso e-toupeira, por "razões de natureza pessoal", e elogiou o antigo dirigente.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD vem comunicar que, por proposta de Paulo Gonçalves, celebrou hoje um acordo para a cessação do contrato de trabalho", pode ler-se numa nota da sociedade 'encarnada' à comunicação social.

Segundo as 'águias', a proposta partiu do assessor jurídico e na base da decisão estão "razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial" e "em nada" relacionadas "com o exercício de funções que lhe estavam confiadas".