Actualidade

A Guiné Equatorial classificou hoje como "um desacerto" das autoridades brasileiras devido à campanha eleitoral a apreensão de dinheiro e joias ao vice-presidente equato-guineense, na sexta-feira passada, quando Teodoro Nguema Obiang Mangue chegava ao Brasil.

"A comitiva do senhor vice-presidente da Guine Equatorial não cometeu nenhuma infração ou irregularidades, pelo contrário foi vítima de desacerto entre duas autoridades políticas e administrativas brasileiras, que só pode ser atribuído ao período de campanha eleitoral que se vive neste momento", lê-se num comunicado da embaixada da Guiné Equatorial em Brasília.

Eleições para escolher um novo Presidente, vinte e sete governadores de estado, membros do Parlamento e das câmaras legislativas regionais no Brasil acontecem nos dias 07 e 28 do próximo mês de outubro.