Transmissão televisiva

Promoção no arranque da Champions

Para aqueles que não são seus clientes, a Nowo tem campanha para aceder à Eleven Sports por 14,99€/mês.

Ainda sem acordo com Meo, Nos e Vodafone, a Nowo, distribuidora que tem em exclusivo a Eleven Sports, canal que a partir de hoje transmite a Liga dos Campeões em vez da Sport TV, preparou uma nova campanha para cativar mais clientes. No início deste mês, a Nowo já lançara a Box IP HD, que permite aceder aos conteúdos televisivos mediante qualquer ligação à internet. Só que o custo mensal era de 12,99€ (subscrição obrigatória de um pacote de 33 canais) mais os 9,99€ da Eleven Sports. Tudo junto, 22,98€/mês (mais os 79,99€ da aquisição do equipamento). Para baixar este custo, e apenas até à meia-noite de hoje ao que o Destak apurou, a Nowo permite contratualizar a Eleven Sports (e os tais 33 canais mínimos) por 14,99€ por mês. Mas como esta oferta impõe um período de fidelização de 24 meses, na prática o custo mínimo da box é de 359,76€ ao longo de dois anos. Esta possibilidade – onde se subentende que a box é oferecida –implica uma poupança ao fim dos dois anos de 191,76€ – fica pelos tais 359,76€ em vez de 551,52€ (22,98€X24 meses). Ainda assim, o mais barato para quem não é cliente Nowo é aceder à Eleven Sports através do serviço de streaming. Esta opção (9,99€/mês ou 239,76€ em 2 anos) implica ver os jogos em dispositivos móveis, como portáteis, tablets e smartphones, pois trata-se de utilizar uma app. O que também é possível com uma smart tv, mas só 9% dos lares portugueses têm estas televisões.