Actualidade

O líder norte-coreano recebeu hoje com um abraço o Presidente da Coreia do Sul na pista do aeroporto de Sunan, em Pyongyang, com quem realizará uma cimeira de três dias, na qual se esperam avanços no dossiê da desnuclearização.

Acompanhada pela primeira dama norte-coreana, Ri Sol-ju, Kim Jong-un recebeu Moon Jae-in junto ao degraus de seu Boeing 747 presidencial.

Moon e a primeira-dama sul-coreana, Kim Jong-sook, saudaram a multidão assim que a porta do avião se abriu, na pista de Sunan e, depois de descer a escada, os líderes das duas coreias abraçaram-se, um gesto que mereceu aplausos daqueles que marcaram presença no aeroporto.